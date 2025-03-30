Компания AOC выпускает свой новый 27-дюймовый игровой монитор с высокой частотой обновления и низким временем отклика, пишет издание Gizmochina.
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Геймерский монитор AOC Q27G3H оснащается панелью Fast IPS с разрешением 2K (2560x1440 точек), частотой обновления 200 Гц и временем GtG/MPRT, составляющим 1/0.3 мс соответственно. Для устранения визуальных артефактов новинка поддерживает технологию AMD FreeSync.
Устройство обеспечивает 10-битный цвет (8 бит+FRC), имеет сертификат HDR400, охватывает 99 и 95 % цветовых пространств sRGB и DCI-P3, а также имеет заводскую калибровку Delta E < 2 для точности цветопередачи.
Чтобы обеспечить снижение нагрузки на глаза при длительном использовании, монитор имеет встроенный фильтр синего цвета с несколькими предустановленными профилями и поддерживает затемнение постоянным током. Также новинка имеет ряд функций, позволяющих улучшить игровой процесс.
Набор портов представлен DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и 3.5-мм аудиоразъёмом. Устройство оснащается регулируемой подставкой и поддерживает крепление VESA 100x100.
Стоимость геймерского монитора AOC Q27G3H в китайской рознице составляет 1149 юаней (около 160 долларов США).