Устройство может сгибаться в двух направлениях.

Представленные на рынке складные смартфоны оснащаются основным экраном, складывающимся или внутрь, что имеет защитную функцию в процессе транспортировки устройства, тогда как ряд задач перекладывается на внешний дисплей, или оборачивающейся вокруг задней части устройства панелью, что менее практично, учитывая меньшую защищённость дисплея в конструкции данного типа.

Компания Samsung решила пойти ещё дальше, запатентовав мобильное устройство, экран которого имеет 360-градусную область складывания, то есть может складываться как внутрь, так и наружу. Данная конструкция расширит возможности устройства и позволит исключить необходимость внешнего экрана.

В патенте описываются конструктивные особенности устройства, в том числе наличие специальных опорных пластин для возможности сгибания экрана в двух направлениях, поддерживающих слоёв под гибким экраном, выполненных из ультратонкого стекла, гибкой полимерной подложки и клеевого слоя.

Источник фото: GSMArena

Также на представленном рендере видно, что в сложенном виде часть экрана выступает под модулем камеры, что может служить в качестве области для получения уведомлений и различной технической информации в том случае, когда смартфон сложен.

Отмечается, что Samsung демонстрировала похожее устройство ещё в 2023 году, но дальше концепта дело не зашло.