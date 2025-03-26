Новинка поддерживает AMD FreeSync Premium и имеет низкое время отклика.

Компания Xiaomi выпускает обновлённую версию своего 180-Гц монитора Redmi G27Q, обладающую более высокой частотой обновления, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Обновлённый геймерский монитор Redmi G27Q оснащается 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 2560x1440 точек, частотой обновления 240 Гц и временем отклика GtG 1 мс, что позволяет минимизировать размытие картинки даже в самых динамичных сценах. Новинка поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, которая устраняет визуальные артефакты в процессе игры.

Для снижения нагрузки на глаза предусмотрена фирменная система QingShan с функцией затемнения постоянным током и встроенный фильтр синего цвета, на что указывает наличие сертификата TÜV Rheinland Low Blue Light.

Новинка обеспечивает 10-битную глубину цвета (8 бит+FRC) и охватывает 95 и 100 % цветовых пространств DCI-P3 и sRGB, позволяя не только наслаждаться игровым процессом, но и создавать различный контент. Кроме того, монитор имеет пиковую яркость 400 нит и сертификат HDR 400.

Устройство оснащается двумя разъёмами DisplayPort 1.4, двумя портами HDMI 2.0 и 3.5-мм аудиоразъёмом, эргономичной подставкой для удобства регулировки и креплением VESA для настенного монтажа.

Стоимость игрового монитора Redmi G27Q в китайской рознице составляет 1499 юаней (206 долларов США), но первым покупателям новинка доступна по цене 1199 юаней (165 долларов США).