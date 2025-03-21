Новинка оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 8350 Ultimate.

Компания Infinix представила свой новый смартфон Note 50 Pro+ 5G, получивший оригинальный дизайн, качественные камеры с расширенными возможностями съёмки и производительный чипсет, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Infinix Note 50 Pro+ 5G оснащается 6.78-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с изогнутыми краями, разрешением Full HD+, яркостью 1300 нит, частотой обновления 144 Гц и ШИМ-регулировкой яркости 2304 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0.

Система камер новинки включает в себя 50-Мп основной модуль с сенсором Sony IMX896 и оптической стабилизацией изображения, соседствующий с 50-Мп перископическим телеобъективом с 6-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом, а также 8-Мп дополнительным датчиком. На фронтальной стороне располагается 32-Мп селфи-камера.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5200 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку на 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. Дополнительно смартфон снабжён чипом управления питанием Cheetah X2.

Кроме того, новинка имеет линейный двигатель оси X, два динамика JBL, сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, подсветку Bio-Active Halo AI, разъём USB Type-C, ИК-передатчик, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP64, NFC, поддерживает стандарты Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 и поставляется с предустановленной XOS 15 на базе Android 15. Покупатель может выбрать из трёх цветовых вариантов — Titanium Grey, Enchanted Purple и Racing Edition.

Стоимость смартфона Infinix Note 50 Pro+ 5G составляет 370 долларов США за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.