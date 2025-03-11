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GeForce RTX 5060 может заметно превзойти предшественницу в игровой производительности
Новая модель будет обладать значительно большим числом ядер.

Ближайшие несколько недель обещают быть богатыми на дебют моделей серии GeForce RTX 50 начального и среднего ценовых диапазонов — ранее в сети Интернет были обнародованы ключевые характеристики GeForce RTX 5050, затем дело дошло до GeForce RTX 5060 Ti, а сейчас настал черёд GeForce RTX 5060, данными о спецификациях которой делится всё тот же информатор kopite7kimi, а издание Guru3D оформляет полученную информацию в виде таблицы.

Источник фото: Wccftech

По данным информатора, игровой видеоадаптер Nvidia GeForce RTX 5060 обзаведётся графическим процессором GB206-250, оснащённым 3840 ядрами CUDA, 8 ГБ видеопамяти GDDR7, 128-битной шиной и будет обладать TDP, составляющим 150 Вт.

По сравнению с моделью предшествующего поколения, GeForce RTX 4060, новинка получит на 25 % больше ядер, сохранит тот же объём видеобуфера и ширину шины, но будет оснащаться более быстрой памятью GDDR7. Кроме того, TDP модели GeForce RTX 5060 увеличится на 35 Вт, что, судя по всему, указывает на возросшие частоты GPU.

Учитывая это, новинка, судя по всему, будет обладать заметным увеличением производительности в сравнении с предшественницей, обеспечивая достаточно высокие показатели fps в играх с разрешением Full HD.

#geforce rtx 5060
Источник: guru3d.com
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