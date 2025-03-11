Анонс новинки ожидается в ближайшие дни.

В ближайшие несколько недель ассортимент Nvidia расширится сразу несколькими новыми моделями серии GeForce RTX 50 — чуть ранее в сети Интернет появились данные о характеристиках бюджетной видеокарты GeForce RTX 5050, но информатор kopite7kimi на этом не остановился, раскрыв спецификации более производительной модели, GeForce RTX 5060 Ti, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Wccftech

Как утверждает информатор, игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5060 Ti будет оснащаться графическим процессором GB206-300, снабжённым 4608 ядрами CUDA — это на 6 % больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, GeForce RTX 4060 Ti.

Как и предшественница, новинка будет выпускаться в двух версиях — с 8 и 16 ГБ видеопамяти. Также новая модель сохранит шину шириной 128 бит. Улучшения коснутся типа памяти — если для RTX 4060 Ti использовались чипы GDDR6, то для RTX 5060 Ti будут применяться более быстрые GDDR7.

Также новинка будет обладать повышенным на 20 Вт по сравнению с моделью прошлого поколения TDP, который достигнет показателя 180 Вт. Предположительно, это позволит повысить частоту GPU, что обеспечит дополнительный прирост производительности.

В более ранней утечке говорилось, что анонс GeForce RTX 5060 Ti ожидается в ближайшие несколько дней.