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GeForce RTX 5050 получит аналогичное RTX 4050 количество ядер и память GDDR6
Стоимость новинки может составить 200-250 долларов.

Компания Nvidia собирается выпустить бюджетную игровую видеокарту GeForce RTX 5050, первые данные о которой чуть ранее появились в сети Интернет, а сейчас были дополнены утечкой от информатора kopite7kimi, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: El Chapuzas Informático

Утверждается, что игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5050 получит графический процессор GB207-300, 2560 ядер CUDA, 8 ГБ видеопамяти GDDR6, 128-битную шину и TDP 130 Вт. В прошлой линейке видеоадаптеров от Nvidia бюджетная модель, GeForce RTX 4050, существовала только в мобильном варианте. Если сравнивать с ним, то GeForce RTX 5050 имеет аналогичное число ядер, но более широкую шину, так как мобильная версия прошлого поколения обладала лишь 96-битной шиной.

Учитывая более новую архитектуру и возросший на 15 Вт TDP предполагается, что новинка будет быстрее RTX 4050, но преимущество будет не слишком заметное — возможно, RTX 5050 даже сможет приблизиться к RTX 4060, но вряд ли обгонит её, хотя положительным моментом будет поддержка моделью новейших игровых технологий Nvidia.

Чуть ранее сообщалось, что стоимость GeForce RTX 5050 может составить около 200-250 долларов, что сделает её неплохим выбором для бюджетных ПК, способных обеспечивать приемлемый fps в разрешении Full HD.

#geforce rtx 5050
Источник: notebookcheck.net
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