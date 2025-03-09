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GeForce RTX 5050 может дебютировать в апреле с ценой от $200
Это может стать неплохим выбором для бюджетных ПК.

Компания Nvidia готовит не только свои новые игровые видеокарты линейки GeForce RTX 5060, но и более доступную модель серии GeForce RTX 5050, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на материал Wccftech.

Источник фото: El Chapuzas Informático

Утверждается, что игровая видеокарта Nvidia серии GeForce RTX 5050 будет основана на плате PG162 SKU 25, получит 8 ГБ видеопамяти и TBP 135 Вт. В настоящее время неизвестно, будет ли новинка оснащаться новейшими чипами памяти GDDR7, или же получит более старые GDDR6. В пользу первого варианта говорит возможность снижения производственных затрат, а в пользу второго — уменьшение стоимости конечного продукта.

Новинка может выйти как под названием GeForce RTX 5050, так и RTX 5050 Ti. По имеющимся данным, в продажу видеоадаптер поступит во второй половине апреля. Рекомендованная стоимость новой модели, как ожидается, составит около 200-250 долларов США. Основными конкурентами видеокарты станут модели Arc B570 и B580 от Intel, а в будущем к ним могут присоединиться и видеоадаптеры AMD линейки Radeon RX 9050.

Отмечается, что GeForce RTX 5050 может стать неплохим решением для бюджетных ПК, так как 8 ГБ видеопамяти вполне хватит для современных игр в разрешении 1080p, особенно с применением новейших игровых технологий от Nvidia.

#geforce rtx 5050 #geforce rtx 5050 ti
Источник: notebookcheck.net
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