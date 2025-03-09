Анонс новинки может состояться в ближайшие дни совместно с RTX 5060 Ti.

Компания Nvidia готовится к анонсу своих среднебюджетных моделей серии GeForce RTX 5060 в ближайшие несколько дней, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на материал VideoCardz, а также сообщения информаторов MEGAsizeGPU и harukaze5719.

Источник фото: Tom's Hardware/Nvidia

Сообщается, что видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti будут официально представлены в течение десяти дней. Более точные сроки называет издание VideoCardz — новинки могут быть анонсированы уже 13 марта. Запуск же новых моделей, по данным информатора MEGAsizeGPU, состоится только через месяц, то есть в продаже новинки появятся только к середине апреля.

У информатора harukaze5719 чуть иные данные по этому поводу — если дебют RTX 5060 и RTX 5060 Ti 8 ГБ состоится в озвученные выше сроки, то RTX 5060 Ti 16 ГБ может появиться в продаже в конце марта. При этом рекомендованная стоимость GeFore RTX 5060 должна составить 299 долларов США.

По имеющимся данным, игровая видеокарта GeForce RTX 5060 получит 8 ГБ видеопамяти GDDR7 28 Гбит/c, 128-битную шину и TGP 145 Вт. Старшая модель, RTX 5060 Ti, будет представлена в двух версиях — с видеобуфером 8 и 16 ГБ, сохранив при этом аналогичные RTX 5060 параметры памяти.

В более ранней утечке сообщалось, что AMD тоже готовит две версии Radeon RX 9060 XT (с 8 и 16 ГБ), что позволит ей более эффективно конкурировать с Nvidia и её серий GeForce RTX 5060.