Официально модели продаются только в Китае.

Компания Xiaomi отчиталась о высоких показателях продаж смартфонов серии Redmi K80, включающей несколько моделей, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что всего за сто дней компании удалось продать 3.6 млн единиц устройств линейки Redmi K80, в которую входят модели K80 и K80 Pro, а также смартфон с весьма длинным названием K80 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Special Edition.

Данное достижение указывает на то, что смартфоны серии Redmi K80 являются весьма популярными среди пользователей, что может быть связано с удачной ценовой политикой компании и высокими характеристиками устройств.

Отмечается, что в настоящее время модели линейки Redmi K80 официально продаются лишь в Китае, тогда как на мировом рынке новинки могут дебютировать под брендом Poco.

Кроме того, в ближайшем будущем ожидается расширение серии как минимум двумя новыми моделями — Redmi K80 Ultra, оснащённым чипсетом MediaTek Dimensity 9400+ и аккумуляторной батареей ёмкостью 6500 мА·ч, и Redmi K80 Gaming с чипом Qualcomm Snapdragon 8s Elite. Оба чипсета до сих пор ждут своей презентации, хотя недавние слухи говорят о том, что Dimensity 9400+ дебютирует в ближайшее время.