Первым смартфоном, оснащённым новым чипсетом, может стать iQOO Neo11 Pro.

Дебют более быстрой версии топового чипсета MediaTek ожидался в марте текущего года, но в свежей утечке от информатора Digital Chat Station (DCS) говорится, что презентация флагманского чипа состоится чуть позже, чем предполагалось, пишет издание GSMArena.

Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, чипсет MediaTek Dimensity 9400+ будет официально представлен 11 апреля текущего года. К сожалению, источник не располагает данными о периоде выхода первых моделей мобильных устройств, оснащённых новейшим чипом. В более ранних слухах сообщалось, что первым смартфоном, снабжённым Dimensity 9400+, станет iQOO Neo11 Pro.

Ожидается, что новинка сможет достигать более высокой частоты CPU по сравнению со стандартной моделью — если высокопроизводительное ядро Cortex-X925 в составе Dimensity 9400 способно работать на тактовой частоте до 3.62 ГГц, то для Dimensity 9400+ данный параметр будет увеличен до 3.7 ГГц.