Апдейт приносит целый ряд улучшений.

Компания Xiaomi продолжает развёртывание HyperOS 2.1, постепенно расширяя список устройств, для которых доступно обновление — как сообщает издание Gizmochina, совсем недавно перечень совместимых моделей пополнился сразу несколькими смартфонами и одним планшетом.

Источник фото: XiaomiTime

В список новых моделей, для которых стало доступно обновление HyperOS 2.1, вошли следующие устройства:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Poco X6 Pro 5G

Poco F6

Обновление HyperOS 2.1 приносит целый ряд изменений и усовершенствований, в том числе улучшенную анимацию, усовершенствованную функцию передачи файлов, возможность использования голосовых чатов без подключения к сети Интернет, а также несколько улучшений для камеры, в том числе повышенное качество фотографий при различных условиях освещения и расширенные возможности моментальных снимков.

Кроме того, апдейт добавляет панель управления производительностью в Gaming Toolbox, улучшенные функции поиска и расширенные возможности распознавания изображений для функции Circle to Search.