На изображении новинка соседствует с моделью серии Meizu 21.

Несколько дней назад в рамках MWC 2025 компания Meizu продемонстрировала сразу несколько новых моделей смартфонов, включая Note 22, mblu 22 и mblu 22 Pro, но, как оказалось, на выставке было замечено ещё одно устройство, официально не упоминаемое производителем, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что журналистам удалось запечатлеть на фотографии загадочную модель, которая, предположительно, является Meizu 22. На опубликованном изображении новинка располагается рядом с моделью предшествующего поколения, относящейся к серии Meizu 21, заметно отличаясь от неё дизайном задней панели — если у предшественницы камеры расположены вертикально, то предполагаемый Meizu 22 имеет восьмиугольный модуль, в котором размещается три объектива и светодиодная кольцевая вспышка.

Дебют моделей серии Meizu 22 ожидался ещё в ноябре прошлого года, но производитель так и не представил свои новые смартфоны. Согласно ряду утечек, Meizu 22 будет оснащаться чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, поддержкой спутниковой связи, расширенными возможностями с использованием технологий искусственного интеллекта, иметь более скромные размеры по сравнению с Pro-версией и сохранит классический дизайн фронтальной панели.

Предполагается, что стоимость Meizu 22 будет начинаться от 4000 юаней (550 долларов США), а цена Meizu 22 Pro стартует от 5000 юаней (690 долларов США).