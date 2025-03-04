Новинки относятся к начальному уровню.

Компания Meizu возвращается на рынок мобильных устройств, анонсировав на международной выставке MWC 2025 в Испании сразу три новые модели смартфонов начального уровня с оболочкой Flyme на базе Android 15, пишет издание GSMArena.

Смартфон Meizu Note 22 оснащается 6.78-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели новинки располагается тройная камера, представленная 108-Мп основным модулем и двумя дополнительными датчиками, информация о которых в настоящее время не раскрывается, а на фронтальной стороне размещается 32-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Новинка будет поддерживать стандарт связи 4G, а также получит NFC и инфракрасный модуль. Модель будет предлагаться в фиолетовом (Purple), голубом (Blue) и бело-золотистом (White Gold) цветовых оформлениях.

Смартфон Meizu mblu 22 снабжается 6.79-дюймовой LCD-панелью с разрешением 720p и чипом Unisoc неизвестной модели. Новинка будет поставляться в следующих конфигурациях оперативной/постоянной памяти — 3 ГБ/64 ГБ и 4 ГБ/128 ГБ.

Устройство оснащается 13-Мп камерой на задней панели, 5-Мп селфи-камерой, батареей на 5000 мА·ч с поддержкой 10-Вт зарядки и громкими стереодинамиками. Новинка будет поставляться с предустановленной Android 15 в версии Go Edition. Потенциальный покупатель сможет выбрать из вариантов в жёлтом (Yellow), чёрном (Black) и светло-голубом (Light Blue) цветах.

Модель Meizu mblu 22 Pro имеет 6.79-дюймовый дисплей с разрешением 720p и высокой частотой обновления, предположительно, 90 Гц. Смартфон оснащён чипсетом MediaTek Helio G81 и доступен в трёх версиях — 4 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/256 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ.

Обеспечивает бесперебойное питание устройства аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающий быструю 18-Вт зарядку. Модель снабжается 50-Мп основной камерой на задней панели и 8-Мп камерой для селфи на фронтальной. Дополнительно имеется модуль NFC. Новинка будет выпускаться в зелёном (Green), тёмно-сером (Dark Grey) и титаново-белом (Titanium White) оттенках.

Источник фото: GSMArena

Информации о стоимости и доступности новых моделей Meizu в настоящее время не предоставляется.