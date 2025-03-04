Кроме того, игровые ПК с 16 ГБ ОЗУ наконец-то уступили системам с 32 ГБ.

Популярный игровой сервис Steam опубликовал свежий отчёт за февраль 2025 года, позволяющий изучить предпочтения геймеров относительно используемого ПО и комплектующих в игровых сборках.

Источник фото: Nvidia

В разделе видеокарт в феврале текущего года сменился лидер — первое место по популярности среди геймеров заняла десктопная модель Nvidia GeForce RTX 4060, имеющая в своём активе 8.57% и набравшая за месяц 3.97%. Несмотря на рост популярности за месяц, исчисляемый 1.67%, видеоадаптер GeForce RTX 3060 с долей 6.87% упал на вторую строчку. Третью позицию заняла видеокарта GeForce RTX 4060 Ti, установленная в 6.56% игровых сборок и увеличившая свою долю по сравнению с январём на 3.11%.

При этом доля моделей видеоадаптеров с видеобуфером объёмом 8 ГБ составила 43.17% (+7.41%), на второй позиции с показателем 24.21% (+4.88%) оказались модели с 12 ГБ видеопамяти, а третье место, несмотря на падение доли на 2.19%, занимают видеокарты с 6 ГБ (9.64%)

Наиболее популярным производителем процессоров среди геймеров остаётся Intel — доля компании в феврале составила 66.82%, тогда как AMD отдали предпочтение 31.18% пользователей. При этом наиболее часто в игровых ПК и ноутбуках в прошлом месяце встречались модели с 6 ядрами — их доля составила 34.52% (+3.22%). Вторая строчка остаётся за 8-ядерными CPU (20.51%), а третья — за процессорами, оснащёнными 4 ядрами (11.83%), хотя падение их популярности за месяц и составило 4.7%.

Системы, оснащённые 32 ГБ оперативной памяти, в феврале заметно обогнали игровые ПК и ноутбуки, снабжённые 16 ГБ ОЗУ — если на долю первых приходится 46.94% (+13.73%), то вторые имеют 36.71% (-8.01%).

Большинство геймеров в феврале продолжало использовать для мониторов разрешение Full HD (1920x1080 точек), тогда как 29.98% пользователей отдали предпочтение разрешению 2560x1440 точек.