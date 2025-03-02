Компания обновила официальную документацию.

В прошлом месяце компания Microsoft опубликовала на своём официальном сайте документ, в котором отразила список процессоров Intel, поддерживаемых новейшей версией ОС Windows 11 24H2, удивив пользователей тем, что модели Core 8-го, 9-го и 10-го поколения в нём не указываются, хотя на страницах поддержки предыдущих версий Windows 11 они есть.

Источник фото: Neowin

Спустя некоторое время софтверный гигант объяснил возникшую ситуацию, рассказав о том, что данный перечень в первую очередь предназначен для производителей OEM и является рекомендацией для партнёров компании, какие модели процессоров следует использовать при сборке новых ПК, работающих под управлением Windows 11.

Судя по всему, недопонимания продолжали возникать и после данного объяснения, поэтому совсем недавно сотрудники Microsoft приняли решение добавить недостающие модели процессоров на страницу поддержки Windows 11 24H2. Как сообщает издание Neowin, в списке процессоров Intel, поддерживаемых Windows 11 24H2, появились модели Core 8-го, 9-го и 10-го поколений.

Обновление официальной документации, судя по всему, призвано поставить точку в вопросе относительно списка моделей процессоров Intel, официально поддерживаемых Windows 11 24H2 — он остался неизменным и доступен на сайте Microsoft.