Проблемная RTX 5070 Ti показывает падение быстродействия по сравнению с полноценной версией.

Несколько дней назад в сети Интернет появились сообщения от владельцев ряда моделей GeForce RTX 5090/RTX 5090, жалующихся на недостающее число блоков ROP, спустя некоторое время Nvidia подтвердила данную проблему, заявив, что от неё могут страдать и GeForce RTX 5070 Ti, а свежие данные указывают на то, что меньшее количество ROP может встречаться и у моделей GeForce RTX 5080.

Источник фото: VideoCardz

Более ранние тесты показали, что недостаток блоков ROP приводит к определённому падению производительности в некоторых играх, достигающему 5.6%, а Nvidia заявила о среднем показателе около 4%. Владелец GeForce RTX 5070 Ti с меньшим количеством ROP решил проверить эти данные, протестировав свою видеокарту в тестах 3DMark.

Как сообщает издание NotebookCheck, пользователь Der Zeitgeist опубликовал данные с результатами тестов своей MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC с 88 блоками ROP, что на 8 штук меньше по сравнению со стандартным числом, сравнив их с показателями полноценной RTX 5070 Ti, опубликованными ComputerBase — в Time Spy производительность проблемной видеокарты была на 11% меньше, в Speed Way снижение достигло 8%, а в Steel Nomad составило около 3 %.

Источник фото: NotebookCheck/ComputerBase

В своём недавнем сообщении Nvidia порекомендовала владельцам видеокарт с недостающим числом ROP обращаться к производителям с целью замены видеоадаптера. С учётом наличия ещё целого ряда проблем с моделями серии GeForce RTX 50, компания AMD находится в выигрышном положении — осталось только учесть ошибки своего конкурента и не повторить их в процессе запуска линейка Radeon RX 9070.