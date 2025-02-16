К сожалению, некоторые новые модели AMD в списке отсутствуют.

Чуть ранее стало известно, что компания Microsoft обновила список процессоров Intel, поддерживаемых Windows 11 24H2, удалив из него часть моделей, но не ограничилась этим, опубликовав перечень CPU от AMD, соответствующих системным требованиям новейшей ОС, пишет издание Neowin.

Источник фото: Windows Latest

Сообщается, что список моделей AMD, поддерживаемых новейшей ОС Windows 11 24H2, пополнился рядом процессоров Ryzen 8000, включая следующие модели:

AMD Ryzen 7 8700G

AMD Ryzen 5 8500G

AMD Ryzen 5 8500GE

AMD Ryzen 5 8600G

AMD Ryzen 5 PRO 8540U

AMD Ryzen 7 PRO 8700G

AMD Ryzen 5 PRO 8600G

AMD Ryzen 5 PRO 8600GE

AMD Ryzen 5 PRO 8500G

AMD Ryzen 5 PRO 8640HS

AMD Ryzen 5 PRO 8640U

AMD Ryzen 5 PRO 8645HS

AMD Ryzen 7 PRO 8840HS

AMD Ryzen 7 PRO 8840U

AMD Ryzen 7 PRO 8845HS

AMD Ryzen 7 PRO 8945HS

Отмечается, что данный перечень выглядит неполным, так как не включает в себя новейшие модели, в том числе Ryzen AI 300 и Ryzen 9000, хотя в теории они должны иметь поддержку Windows 11 24H2. Судя по всему, это недоработка, которая будет исправлена в ближайшем будущем.

Со списком моделей процессоров AMD, которые официально поддерживаются Windows 11 24H2, можно ознакомиться на официальном сайте Microsoft.