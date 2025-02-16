Чуть ранее стало известно, что компания Microsoft обновила список процессоров Intel, поддерживаемых Windows 11 24H2, удалив из него часть моделей, но не ограничилась этим, опубликовав перечень CPU от AMD, соответствующих системным требованиям новейшей ОС, пишет издание Neowin.
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Сообщается, что список моделей AMD, поддерживаемых новейшей ОС Windows 11 24H2, пополнился рядом процессоров Ryzen 8000, включая следующие модели:
- AMD Ryzen 7 8700G
- AMD Ryzen 5 8500G
- AMD Ryzen 5 8500GE
- AMD Ryzen 5 8600G
- AMD Ryzen 5 PRO 8540U
- AMD Ryzen 7 PRO 8700G
- AMD Ryzen 5 PRO 8600G
- AMD Ryzen 5 PRO 8600GE
- AMD Ryzen 5 PRO 8500G
- AMD Ryzen 5 PRO 8640HS
- AMD Ryzen 5 PRO 8640U
- AMD Ryzen 5 PRO 8645HS
- AMD Ryzen 7 PRO 8840HS
- AMD Ryzen 7 PRO 8840U
- AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
- AMD Ryzen 7 PRO 8945HS
Отмечается, что данный перечень выглядит неполным, так как не включает в себя новейшие модели, в том числе Ryzen AI 300 и Ryzen 9000, хотя в теории они должны иметь поддержку Windows 11 24H2. Судя по всему, это недоработка, которая будет исправлена в ближайшем будущем.
Со списком моделей процессоров AMD, которые официально поддерживаются Windows 11 24H2, можно ознакомиться на официальном сайте Microsoft.