Также раскрыта производительность новинки в Monster Hunter Wilds.

Компания AMD объявила о скором запуске своих новых игровых видеокарт серии Radeon RX 9070 ещё в начале января, но не была многословна относительно характеристик новых моделей. К счастью, свежая утечка от HKEPC проливает свет на спецификации одной из новинок, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Tom's Hardware

На опубликованном скриншоте утилиты GPU-Z, как утверждается, показаны характеристики игровой видеокарты AMD Radeon 9070 XT — новинка оснащается графическим процессором Navi 48 с частотой до 3.1 ГГц, что может указывать на разогнанный показатель, и 4096 унифицированными ядрами. Кроме того, видеокарта снабжается 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и 256-битной шиной, а также поддерживает PCIe 5.0.

Помимо характеристик видеокарты был обнародован скриншот, который показывает, что Radeon RX 9070 XT совместно с Intel Core Ultra 9 285K обеспечивает 211.71 fps в бенчмарке Monster Hunter Wilds при разрешении 1080p и настройках графической составляющей Very High. К сожалению, в сообщении не было указано, использовались ли технологии генерации кадров или FSR, но журналисты источника предполагают, что ответ будет положительным.

Источник фото: HKEPC/X

Чуть ранее канадские ритейлеры рассекретили предварительные цены видеокарт серии Radeon RX 9070.