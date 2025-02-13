Магазины добавили в свои прайс-листы сразу несколько новых моделей.

Канадские ритейлеры готовятся к предстоящему запуску игровых видеокарт AMD серии Radeon RX 9070, о чём свидетельствует появление в их ассортименте сразу нескольких моделей нового поколения, пишет издание Guru3D.

Radeon RX 9070 XT Red Devil. Источник фото: PowerColor

Как видно на опубликованных изображениях, стоимость моделей Radeon RX 9070 производства PowerColor варьируется от 839 до 919 канадских долларов (от 587 до 643 долларов США), тогда как цены Radeon RX 9070 XT начинаются от 1099 и доходят до 1239 канадских долларов (от 769 до 867 долларов США).

Ценники на модели Radeon RX 9070 от XFX, установленные в одном из канадских магазинов, оказались чуть выше, составляя 949 канадских долларов (664 доллара США), в то время как стоимость Radeon RX 9070 XT стартует от 1099 и заканчивается 1229 канадскими долларами (от 769 до 860 долларов США).

Источник фото: Guru3D

Отмечается, что цифры, приведенные на скриншотах, являются предварительными, тогда как AMD и её партнёры данными о стоимости новинок пока не делились.