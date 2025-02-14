Дебют новых моделей ожидается 4 марта.

Уже через несколько недель дебютирует новая линейка смартфонов среднего класса под брендом Nothing, а сегодня компания раскрыла, что отдала предпочтение другому производителя в вопросе относительно используемых в новинках чипсетов, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Представители бренда подтвердили, что модели серии Nothing Phone (3a) будут оснащаться чипсетами производства Qualcomm, что означает отказ от чипов MediaTek, которыми снабжены смартфоны Phone (2a) и Phone (2a) Plus, вышедшие в прошлом году.

В предыдущих утечках говорилось, что Nothing представит как минимум две новые модели среднего класса — Phone (3a) должен получить 6.8-дюймовую AMOLED-панель с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, 50-Мп основную камеру, дополненную 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом, тогда как данных о Pro-версии не предоставляется.

Кроме того, обе модели могут обзавестись отдельной кнопкой камеры. Запуск новинок ожидается 4 марта текущего года.