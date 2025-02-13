Новинка может дебютировать позже, чем RTX 5070 Ti.

Несколько дней назад стало известно, что запуск GeForce RTX 5070 Ti намечен на 20 февраля, но дебют GeForce RTX 5070, судя по новой утечке, состоится чуть позже, несмотря на то, что некоторые источники надеялись на одновременный выход RTX 5070 Ti и RTX 5070 — об этом сообщил информатор MEGAsizeGPU, пишет издание Guru3D.

Источник фото: Nvidia

Про данным информатора, запуск GeForce RTX 5070 в конце февраля ждать не стоит — вместо этого дебют состоится в начале марта. Это означает, что в текущем месяце в продаже появится только GeForce RTX 5070 Ti.

Ожидается, что новинка будет конкурировать с моделями линейки Radeon RX 9070 от AMD, хотя дела с запуском серии GeForce RTX 50 у Nvidia идут не слишком гладко — покупатели жалуются на недоступность RTX 5090 и RTX 5080 в магазинах или их завышенные цены, что связано как с повышенным спросом, так и с действиями со стороны перекупщиков, а некоторые обладатели только что приобретённых новинок сталкиваются с их неработоспособностью.

В том случае, если AMD учтёт ошибки Nvidia не повторяя их, запуск линейки Radeon RX 9070 может быть более удачным, что даст определённое преимущество.

Некоторые ритейлеры уже пополняют ассортимент своей продукции новыми моделями Radeon RX 9070 XT и RX 9070, раскрывая их цены.