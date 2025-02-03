Точные причины неполадок пока не установлены.

Старт продаж новых видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 50 выдался не слишком удачным — потенциальные покупатели жалуются на невозможность приобрести желанную новинку, что может быть связано с деятельностью перекупщиков, использующих специальных ботов, а обладатели новых моделей сталкиваются с неработоспособностью своих приобретений.

Источник фото: Nvidia

Как сообщает издание Neowin, ссылаясь на материал сайта Wccftech, целый ряд пользователей, сумевших приобрести GeForce RTX 5090 и её китайскую версию, GeForce RTX 5090D, отличающуюся только сниженными возможностями ИИ, жалуются на неработоспособность своих новых видеокарт, причём подобные проблемы наблюдаются после установки свежего графического драйвера.

Большинство жалоб обладателей GeForce RTX 5090D поступает на бренды Colorful и Manli, но также есть сообщения о проблемах с моделями производства Gigabyte. Аналогичные неполадки наблюдаются и с GeForce RTX 5090 – система просто не может обнаружить видеоадаптер ни в Windows, ни в BIOS.

Некоторые пользователи полагают, что проблему частично можно решить переключением PCIe с версии 5.0 на более старую 4.0, о чём рассказывал в своём недавнем видео специалист по разгону der8auer.

К настоящему времени о точных причинах неработоспособности видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5090D неизвестно, но Nvidia вряд ли оставит данную ситуацию без внимания.