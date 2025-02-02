Ситуация с доступностью видеокарт GeForce RTX 50 напряжённая.

Слухи о крайне небольших запасах видеокарт GeForce RTX 50 перед их запуском подтвердились, так как после старта продаж GeForce RTX 5090 и RTX 5080 пользователи стали жаловаться на невозможность приобретения новинок. Как это обычно бывает, ещё более ухудшили ситуацию перекупщики, но ещё больше вреда для обычных пользователей мог нанести специальный бот, как следует из расследования журналистов издания PCGH, пишет сайт NotebookCheck.

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По данным PCGH, в Discord распространялся бот-скальпер, получивший название Nvidia KSB Test v1.1, который при помощи ссылок, не доступных обычным пользователям, смог приобрести GeForce RTX 5090 FE и RTX 5080 FE заранее, оставив обычных покупателей ни с чем.

Отмечается, что магазин ProShop, который является эксклюзивным продавцом GeForce RTX 50 FE в Европе, организовал недостаточную защиту для противодействия данному боту, так как запрет продажи нескольких видеокарт на один адрес легко обходился.

Журналисты PCGH утверждает, что раздобыли данные пользователей, которые замешаны в нечестной покупке видеокарт, но официального ответа от ProShop ещё не поступало.

Чуть ранее стало известно, что наиболее упорные покупатели устанавливали палатки возле магазинов, чтобы не упустить своей возможности приобрести заветную новинку.