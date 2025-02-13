Несколько моделей MSI появилось в ассортименте магазинов.

Запуск новой линейки игровых видеокарт GeForce RTX 50 нельзя назвать удачным — пользователи столкнулись с невозможностью покупки моделей GeForce RTX 5090 и RTX 5080, а также с завышенными ценами из-за высокого спроса и действий перекупщиков. Аналогичная ситуация, как сообщает издание NotebookCheck, вырисовывается и для дебютирующей через несколько дней GeForce RTX 5070 Ti.

Источник фото: MSI

Если рекомендованная производителем цена GeForce RTX 5070 Ti в Европе составляет 884 евро, то реальные ценники далеки от данного показателя. В частности, французский ритейлер установил стоимость моделей RTX 5070 Ti производства MSI на уровне 1150-1200 евро, а австрийский магазин MediaMarkt предлагает приобрести MSI GeForce RTX 5070 Ti за 1169 евро.

Источник фото: Tomasz Gawroński/X

Если другие площадки будут действовать аналогичным образом, то участь GeForce RTX 5090 и RTX 5080, судя по всему, постигнет и GeForce RTX 5070 Ti.

Ожидается, что по уровню производительности GeForce RTX 5070 Ti будет быстрее GeForce RTX 4070 Ti Super на 5-10%, что позволит новинке чуть обогнать и AMD Radeon RX 7900 XT, но ценник в 1150-1200 евро может оттолкнуть потенциальных покупателей.