Новинка производится по 4-нм техпроцессу TSMC.

Компания Qualcomm презентовала свой новый чипсет Snapdragon 6 Gen 4, который получил целый ряд улучшений по сравнению с моделью предшествующего поколения, пишет издание GSMArena.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 производится по 4-нм техпроцессу TSMC и первым в своём поколении получил ядра на базе ARMv9 — новинка имеет одно основное ядро Cortex-A720, достигающее тактовой частоты 2.3 ГГц, три Cortex-A720 с частотой 2.2 ГГц в качестве ядер производительности и четыре эффективных ядра Cortex-A520, работающих на частоте до 1.8 ГГц. Конкретная модель графического процессора в составе SoC не раскрывается, но известно, что это Adreno.

Чипсет нового поколения заметно быстрее своего предшественника, о чём говорят тесты, предоставленные производителем — в однопоточном бенчмарке Geekbench 6.2 CPU обеспечивает прирост около 11% по сравнению с моделью предшествующего поколения, а GPU выигрывает целых 29%. Кроме того, новинка обладает возросшей на 12% энергоэффективностью.

Источник фото: GSMArena

Также новая модель первая в семействе получает поддержку INT4, благодаря чему снижаются требования к объёму оперативной памяти для оптимизированных ИИ-моделей с большим числом параметров.

Новинка поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+ с частотой обновления до 144 Гц, оперативную память LPDDR5-3200 и LPDDR4X-2133 объёмом до 16 ГБ и накопители UFS 3.1, а также USB Type-C 3.1 с поддержкой внешних дисплеев с разрешением до 4K и частотой обновления 60 Гц с HDR10+ и 10-битным цветом.

Кроме того, поддерживается технология Snapdragon Game Super Resolution, обеспечивающая масштабирование в играх до 4K, и Adreno Frame Motion Engine для генерации кадров при сохранении низкого уровня энергопотребления.

Чипсет Snapdragon 6 Gen 4 оснащается тройным 12-битным ISP с поддержкой датчиков до 200 Мп и возможностью записи HDR-видео 4K/30 fps. Для видео доступны форматы HDR10 и HLG, а для фотографий — 10-битный HEIF. Также имеется аппаратное ускорение H.265 и VP9, тогда как AV1 до сих пор нет.

Модем 5G обеспечивает скорость нисходящей линии связи до 2.9 Гбит/c. Также имеется поддержка sub-6GHz (4x4 MIMO) и mmWave (2x2 MIMO). Стандарты беспроводной связи представлены Wi-Fi 6E (в том числе 6 ГГц) и Bluetooth 5.4 с aptX Adaptive. В список поддерживаемых спутниковых систем входят ГЛОНАСС, Beidou, GPS, Galileo и ряд других.

В число первых производителей, которые представят свои смартфоны с чипсетом Snapdragon 6 Gen 4, должны войти Oppo, Realme и Honor. Ожидается, что стоимость новинок будет весьма доступной и составит около 100-150 долларов США.