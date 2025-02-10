Компания разработала собственный метод.

Запуск новой серии игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 был сопряжён с целым рядом трудностей, в том числе недобросовестными действиями со стороны перекупщиков, некоторые из которых даже использовали специальных ботов для приобретения видеоадаптеров — компания Zotac озаботилась данным вопросом и разработала решение, которое должно помочь пользователям купить новинку в условиях дефицита, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Zotac

Для того, чтобы противодействовать перекупщикам, Zotac разработала несколько правил, следуя которым покупатель получит больше шансов на покупку желаемой видеокарты, в частности, пользователю необходимо быть активным участником на сервере Discord, принимая участие в обсуждениях и разнообразных мероприятиях, не совершать никаких манипулятивных и противоправных действий, а также не покупать видеоадаптер с целью дальнейшей перепродажи.

Из списка участников данной программы, следовавших правилам, будут выбраны счастливчики, которые смогут приобрести GeForce RTX 5090 или RTX 5080 производства Zotac. Пользователи, замеченные в перепродаже, будут отстранены от текущей и последующих акций в Discord. Кроме того, действует ограничение — одна видеокарта на одно домохозяйство. В настоящее время программа ограничена лишь территорией США.

Конечно, для активных участников Discord-канала Zotac решение может выглядеть достаточно интересным, тогда как обычные пользователи, которые попросту хотят приобрести желаемую новинку, вряд ли обрадуются необходимостью совершения дополнительных действий для покупки.