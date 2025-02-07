После установки обновления пользователи жалуются на целый ряд багов.

Несколько дней назад компания Microsoft выпустила обновление KB5050094 для Windows 11, которое решило проблему с Auto HDR, ЦАП и веб-камерами, подключаемыми через USB, а также ряд других. Кроме того, как утверждалось ранее, апдейт устранял баг с исчезающим в браузерах на базе Chromium курсором, но спустя некоторое время ряд пользователей стал жаловаться, что проблема не исчезла, а попутно к ней добавились новые, пишет издание Windows Latest.

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По словам пользователей, ошибка с исчезновением курсора в браузерах при попытке редактирования текстового поля в ряде случаев наблюдается даже после установки обновления KB5050094. Также отмечается, что инсталляция апдейта может привести к неработоспособности Проводника Windows и появлению значка загрузки каждые 30 секунд, причём даже в режиме ожидания.

Кроме того, после установки апдейта некоторые пользователи столкнулись с исчезновением аудиоустройств при использовании Kodi и похожих приложений, бесконечной загрузкой одного и того же обновления и неработоспособностью Hyper-V во время использования RDP.

Также в нескольких сообщениях говорилось о проблемах, связанных с увеличением объёма используемой оперативной памяти в режиме ожидания и повышением температуры CPU и GPU.

Отмечается, что обновление KB5050094 для Windows 11 является необязательным, поэтому без надобности устанавливать его не требуется, тем более, что в текущем месяце должен выйти апдейт, устраняющий баг с USB-ЦАП, который можно дождаться в случае имеющихся проблем.