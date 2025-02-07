Информатор раскрыл цены и дату запуска Google Pixel 9a

Компания Google готовится представить свой новый смартфон среднего класса Pixel 9a, который присоединится к другим моделям линейки Pixel 9 — информатор billbil_kun раскрыл дату запуска модели и её стоимость, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/ACE100xd

Утверждается, что смартфон Google Pixel 9a будет доступен как минимум в двух конфигурациях оперативной + постоянной памяти со следующими ценниками:

8 ГБ+128 ГБ — 499 долларов США/549 евро/499 фунтов стерлингов

8 ГБ+256 ГБ — 599 долларов США/649 евро/599 фунтов стерлингов

Предварительные заказы, как сообщается, стартуют 19 марта, а в продажу новинка поступит 26 марта текущего года. Модель будет доступна в цветовых оформлениях Obsidian и Iris, а также в цветах Porcelain и Peony, но только для начального варианта смартфона с накопителем на 128 ГБ.

По данным информатора, покупатели Google Pixel 9a смогут рассчитывать на 100 ГБ хранилища Google One и подписку YouTube Premium в течение трёх месяцев, а также шесть месяцев Fitbit Premium.

В настоящее время неизвестно, планирует ли Google поощрять клиентов, сделавших предварительный заказ.