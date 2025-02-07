К отделу Nvidia, ответственному за контроль качества, есть некоторые вопросы.

Компания Nvidia, судя по всему, должным образом не подготовилась к запуску своей новой линейки видеокарт GeForce RTX 50, о чём свидетельствуют небольшие объёмы первоначальных поставок на фоне высокого спроса, проблемы с перекупщиками, использующими специальных ботов, и неполадки даже после установки свежих драйверов, а история пользователя Reddit добавляет в копилку ещё и курьёзную ситуацию, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Как утверждает пользователь на платформе Reddit, видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 Founders Edition, которая была заказана на официальной площадке, пришла не совсем в том виде, как полагается — если на коробке был указан артикул GeForce RTX 5080, то непосредственно на самой видеокарте была гравировка «GeForce RTX 5090».

Можно было бы подумать, что покупателю повезло, и в упаковку по недосмотру положили более мощную GeForce RTX 5090 вместо RTX 5080, но всё оказалось куда прозаичнее — как было продемонстрировано в видео, опубликованном пользователем, Диспетчер задач Windows и утилита GPU-Z идентифицируют видеокарту как GeForce RTX 5080, то есть сотрудники Nvidia банально нанесли неверную гравировку на модель.

Отмечается, что эта проблема не является серьёзной, но с учётом уже имеющихся трудностей вызывает некоторые вопросы — в данном случае к отделу Nvidia, ответственному за контроль качества.