Линейка Galaxy S25 стала весьма популярной в Южной Корее.

Во второй половине января компания Samsung представила свою новую линейку смартфонов Galaxy S25, после чего были открыты предварительные заказы. В Южной Корее спрос на новые модели установил рекорд за последние несколько лет, о чём пишет издание GSMArena со ссылкой на корейские источники.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что в общей сложности в Южной Корее было осуществлено около 1.3 млн предварительных заказов на модели серии Galaxy S25, что на 10% выше показателей Galaxy S24 в прошлом году, хотя немного не дотягивает до значений линейки Galaxy Note10, превысивших 1.3 млн единиц в 2019 году.

Отмечается, что более половины (52%) всех предварительных заказов пришлось на модель Galaxy S25 Ultra, 26% покупателей отдали предпочтение стандартному Galaxy S25, тогда как доля Galaxy S25+ составила 22%. Наиболее предпочтительными цветовыми оформлениями при выборе Galaxy S25 Ultra стали Titanium White и Blue, а также Ice Blue и Silver Shadow — для Galaxy S25 и S25+.

В продажу новинки поступят 7 февраля текущего года.