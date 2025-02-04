Microsoft Defender помечает приложение в качестве угрозы.

Компания Microsoft продолжает свою кампанию по привлечению интереса как можно большего числа пользователей к Windows 11, но при этом некоторые её действия явно не способствуют этому — в частности, разработчики утилиты Flyby11, позволяющей обходить аппаратные ограничения для установки Windows 11, сообщили о блокировке их приложения со стороны Microsoft, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Для установки Windows 11 требуется, чтобы ПК соответствовал минимальным системным требованиям, но существуют обходные пути, которые позволяют осуществить процесс инсталляции ОС даже на не поддерживаемых официально устройствах — один из таких способов даже описывался на официальном сайте Microsoft, но недавно был удалён со страницы поддержки.

Именно этот метод был добавлен в новую версию Flyby11, и он до сих пор работает. При этом разработчики утилиты сообщили, что Microsoft Defender помечает их приложение как PUA:Win32/Patcher — на сайте безопасности Microsoft указано, что запуск программы с данной пометкой блокируется, так как она имеет плохую репутацию.

Разработчики Flyby11 пообещали связаться с Microsoft по данному вопросу. При этом существуют и другие утилиты для обхода ограничений, в частности Rufus. Отмечается, что для начала следует проверить работу программы в виртуальной среде, чтобы не столкнуться с проблемами.