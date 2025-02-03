Для инсталляции Windows 11 может понадобиться новый ПК.

Компания Microsoft продолжает свою кампанию по переманиванию клиентов на современную ОС Windows 11, но при этом выдвигая ряд требований для установки данной операционной системы, в частности, необходимость наличия TPM 2.0.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Как заметили журналисты издания Neowin, до недавнего времени софтверный гигант разрешал использовать обходной путь для установки Windows 11 на ПК без TPM 2.0, разместив рекомендации по обходу на своём официальном сайте, но сейчас эта страница была отредактирована, в результате чего инструкция, как обойти требование наличия TPM 2.0, исчезла.

Ранее для отключения проверки TPM 2.0 компания Microsoft рекомендовала создать специальный раздел реестра, но теперь, судя по всему, изменила своё мнение, попросту удалив эту рекомендацию. Вполне возможно, что данный трюк до сих пор работает, но софтверный гигант, как видно, более не одобряет данный метод обхода.

В случае несоответствия ПК минимальным требованиям для установки Windows 11 компания рекомендует приобрести новый ПК, что, судя по всему, устраивает не всех пользователей — об этом красноречиво говорит недавняя статистика Statcounter за январь, где доля Windows 10 значительно выше на фоне более скромных показателей Windows 11.