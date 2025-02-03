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Раскрыты характеристики и дизайн смартфона Asus Zenfone 12 Ultra
Новинка дебютирует через несколько дней.

Компания Asus готовится представить свой новый смартфон Zenfone 12 Ultra через несколько дней, но уже сейчас в сети Интернет появились данные о характеристиках и дизайне новинки, опубликованные изданием WinFuture.de, пишет сайт Gizmochina.

Сообщается, что смартфон Asus Zenfone 12 Ultra получит 6.78-дюймовую панель Samsung LTPO OLED с разрешением 2400x1080 точек и частотой обновления 120 Гц с возможностью повышения до 144 Гц в игровом режиме. Новинка будет оснащаться флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite оперативной памятью LPDDR5X объёмом 8/16 ГБ и накопителем UFS 4.0 ёмкостью до 512 ГБ.

На задней панели смартфона расположится 50-Мп основная камера с сенсором Sony Lytia LYT-700 и аппаратной стабилизацией благодаря наличию специального подвеса, 13-Мп сверхширокоугольный модуль и 32-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения, а на фронтальной стороне разместится 32-Мп селфи-камера.

Источник фото: Gizmochina/WinFuture.de

Обеспечивать бесперебойным питанием устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной (стандарта Qi) зарядки мощностью 65 и 15 Вт соответственно.

Новинка получит элегантный дизайн и будет доступна в следующих цветовых оформлениях — чёрном, розовом и зелёном. Устройство обзаведётся 3.5-мм аудиоразъёмом, пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68, предустановленной ОС Android 15 и поддержкой целого ряда функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Чуть ранее компания Asus подтвердила, что глобальный запуск смартфона Zenfone 12 Ultra состоится 6 февраля текущего года.

#asus zenfone 12 ultra
Источник: gizmochina.com
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