Запуск новинки должен состояться в текущем году.

В прошлом году компания Qualcomm представила свои новые ARM-процессоры Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus для ноутбуков, обладающие неплохим соотношением производительности и энергоэффективности с особым упором на технологии искусственного интеллекта, а в текущем году может выпустить новое поколение чипов — это следует из находки информатора Olrak_29, пишет издание Gizmochina.

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В обнаруженных информатором грузовых манифестах указаны процессоры Qualcomm следующего поколения, а именно Snapdragon X2 с припиской Ultra Premium. Это может указывать на то, что к уже существующим моделям серий Elite и Plus присоединится ещё несколько, которые, как предполагается, будут относиться к более высокому классу и предложат более высокую производительность.

В настоящее время точных данных о быстродействии и дате запуска мобильных процессоров Qualcomm следующего поколения не предоставляется, но ожидается, что модели Snapdragon X2 будут обладать расширенными возможностями, в том числе при работе с ИИ, повышенным быстродействием CPU, GPU и NPU, а их дебют состоится в текущем году.