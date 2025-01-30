Раскрыты подробные характеристики о спецификации видеокарт.

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5080 уже достаточно подробно рассмотрены в обзорах от целого ряда изданий, тогда как данных о GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070 значительно меньше. К счастью, в своей официальной документации, посвящённой архитектуре Blackwell, компания раскрыла полные характеристики предстоящих новинок, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Nvidia

Игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 оснащается графическим процессором GB205, располагающим 6144 ядрами CUDA, 192 тензорными ядрами, 48 ядрами трассировки лучей, 80 ROP, 192 блоками текстурирования и тактовой частотой до 2512 МГц. Новинка имеет 12 ГБ памяти и 192-битную шину. Пропускная способность памяти составляет 672 ГБ/c, а показатель TGP достигает 250 Вт.

Видеоадаптер Nvidia GeForce RTX 5070 Ti получила графический процессор GB203, снабжённый 8960 ядрами CUDA, 280 тензорными ядрами, 70 ядрами RT, 96 ROP, 280 блоками текстурирования и тактовой частотой до 2452 МГц. Объём видеобуфера модели составляет 16 ГБ, а ширина шины — 256 бит. Новинка имеет TGP 300 Вт, а пропускная способность памяти достигает 896 ГБ/c.

Обе модели поставляются с видеопамятью GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/c. С подробными характеристиками GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070 можно ознакомиться в представленной таблице.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Чуть ранее были раскрыты даты появления обзоров и старта продаж GeForce RTX 5070 Ti, тогда как о запуске GeForce RTX 5070 пока что ничего не известно.