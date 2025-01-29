Дебют RTX 5070 Ti состоится в феврале.

В конце января состоится запуск игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5080, тогда как GeForce RTX 5070 Ti дебютирует в феврале — об этом сообщает издание NotebookCheck, ссылаясь на материал VideoCardz.

Источник фото: Gainward

Игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 Ti оснащается графическим процессором GB203, располагающим 8960 ядрами CUDA и достигающим тактовой частоты 2.45 ГГц. Новинка обладает 16 ГБ памяти GDDR7 и 256-битной шиной, что обеспечивает пропускную способность памяти до 896 ГБ/c. Показатель TGP модели достигает 300 Вт. Рекомендованная производителем стоимость (MSRP) видеоадаптера составляет $749.

Nvidia оснастила свою новую линейку видеокарт GeForce RTX 50 поддержкой DLSS 4 и Multi Frame Generation, поэтому благодаря новым технологиям GeForce RTX 5070 Ti должна заметно превзойти модель предшествующего поколения, RTX 4070 Ti, тогда как реальный прирост производительности может быть не таким ощутимым, что совсем недавно показала GeForce RTX 5080 в своих первых игровых тестах.

Сообщается, что в продажу GeForce RTX 5070 Ti поступит 20 февраля. Также в этот день будут опубликованы обзоры моделей, стоимость которых не соответствует рекомендованной, тогда как материалы, посвящённые видеокартам, оценённым в $749, появятся 19 февраля.

Информации о датах запуска менее производительных моделей, в число которых входят GeForce RTX 5070, RTX 5060 Ti и RTX 5060, в настоящее время не предоставляется.