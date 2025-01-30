AMD раскрыла возможности своей видеокарты.

Успехи китайской компании DeepSeek в сфере искусственного интеллекта наделали немало шума за последние несколько дней, обвалив акции Nvidia. AMD решила воспользоваться ситуацией, показав преимущество своей Radeon RX 7900 XTX над Nvidia GeForce RTX 4090 и RTX 4080 Super в тестах производительности с использованием языковой модели DeepSeek R1 запущенной локально, пишет издание NotebookCheck.

Как видно на представленном графике, Radeon RX 7900 XTX быстрее GeForce RTX 4080 Super от 22 до 34%, в зависимости от количества используемых параметров. Кроме того, модель от AMD превосходит GeForce RTX 4090 от 2 до 13% в сценариях с поддержкой от 14 до 7 миллиардов параметров, тогда как использование 32 миллиардов параметров позволяет модели Nvidia чуть обойти конкурента.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

Отмечается, что 32 миллиарда параметров являются для Radeon RX 7900 XTX верхним пределом, тогда как Ryzen Al Max+ 395 поддерживает до 70 миллиардов.

Представители AMD поделились подробной инструкцией по запуску модели DeepSeek R1 на своих видеокартах и процессорах в официальном блоге.