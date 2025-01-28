Падение стоимости компании оказалось рекордным.

В настоящее время технологии искусственного интеллекта испытывают бурный рост, что позволяет компании Nvidia иметь значительные доходы в связи с необходимостью большого количества ускорителей для обучения и работы ИИ, но успехи китайской компании DeepSeek, судя по всему, меняют правила игры, пишет издание Neowin со ссылкой на материал Bloomberg.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что специалистам компании DeepSeek удалось значительно сократить затраты в ходе своей работы в области искусственного интеллекта по сравнению с пионером в данной сфере — компанией OpenAI, известной благодаря созданию чат-бота ChatGPT.

По данным аналитиков, для обучения модели DeepSeek V3 понадобилось всего 5.57 млн долларов и около 2000 ускорителей Nvidia H800, тогда как для OpenAI GPT-4 — около 100 млн долларов и 25 000 ускорителей Nvidia A100.

На фоне бурного роста популярности приложения DeepSeek, которое поднялось на вершину чартов магазина App Store, стоимость Nvidia на фондовом рынке резко обвалилась — Bloomberg сообщает, что рыночная капитализация компании сократилась на 400 млн долларов, что составляет 13% и является рекордным.

Одна из основных причин, которая могла негативно повлиять на стоимость Nvidia, может заключаться в беспокойстве инвесторов относительно будущего ускорителей в области ИИ-технологий, так как успехи DeepSeek показывают, что расходы на оборудование могут быть не такими значительными.