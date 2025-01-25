Чип следующего поколения получит GPU на базе RDNA 3.5 и 10 ядер CPU.

Несколько месяцев назад в сети Интернет появились слухи, в которых говорилось о проблемах Samsung с производством её новейшего чипсета Exynos 2500, которые только усилились в связи с оснащением новой линейки флагманских смартфонов Galaxy S25 исключительно чипами Qualcomm Snapdragon 8 Elite, но компания, судя по всему, смогла исправить ситуацию и всё-таки выпустить свою SoC следующего поколения, что следует из сообщения информатора Jukanlosreve, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

По данным информатора, Samsung оснастит чипсетом Exynos 2500 свой предстоящий складной смартфон Galaxy Z Flip7. Утверждается, что чип следующего поколения получит 10-ядерную структуру CPU, как и предшественник, но новую конфигурацию «1+2+5+2» с одним высокопроизводительным ядром Cortex-X925, достигающим тактовой частоты 3.3 ГГц, двумя ядрами Cortex-A725 с частотой 2.75 ГГц, пятью ядрами Cortex-A725, работающими на частоте 2.36 ГГц, и двумя энергоэффективными ядрами Cortex-A520 с частотой 1.8 ГГц.

Кроме того, Exynos 2500 приписывается наличие нового графического процессора Samsung Xclipse 950 на базе архитектуры RDNA 3.5 с 8 кастомными блоками WGP и частотой до 1.3 ГГц, что должно заметно повысить производительность, NPU с быстродействием 56 TOPS, 320-Мп ISP, а также поддержка четырёхканальной оперативной памяти LPDDR5X с пропускной способностью 9.6 Гбит/c и накопителей UFS 4.x. Новая SoC должна поддерживать запись видео в режиме 8K/30 fps и декодирование 8K/60 fps.

Ожидается, что складной смартфон Galaxy Z Flip7 станет пробным шагом Samsung на пути к внедрению чипсета Exynos 2500 и дебютирует во второй половине текущего года ограниченным тиражом в 3 млн единиц.