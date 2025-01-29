Xiaomi 14 Ultra может стать одной из первых моделей, которая получит свежую версию прошивки.

Компания Xiaomi может нарушить традицию и выпустить свою новейшую оболочку HyperOS 2.1 для устройств за пределами Китая, о чём свидетельствует находка журналистов издания XiaomiTime, пишет NotebookCheck.

Источник фото: XiaomiTime

Сообщается, что представителям XiaomiTime удалось обнаружить глобальную версию HyperOS 2.1 под номером OS2.0.100.0.VNAMIXM для флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra, что сигнализирует о скором развёртывании прошивки во всём мире.

Ожидается, что данный процесс стартует в феврале и распространится на все поддерживаемые устройства, а Xiaomi 14 Ultra станет одним из первых смартфонов, который получит HyperOS 2.1.

Новая версия прошивки должна принести целый ряд нововведений и улучшений, в том числе обновлённый набор инструментов для повышения игровой производительности, оптимизированные механизмы работы камеры для улучшения качества съёмки, расширенные возможности искусственного интеллекта, улучшенный интерфейс и элементы управления, функцию для связи без доступа к сети Интернет и усовершенствованную передачу файлов.

Предполагается, что ряд предстоящих смартфонов от Xiaomi могут быть выпущены с предустановленной HyperOS 2.1.