Новинка демонстрирует высокие показатели.

Компания AMD представила свою новую линейку высокопроизводительных APU Strix Halo несколько недель назад, но не раскрыла возможности новинок в приложениях и играх. К счастью, один из информаторов обнаружил маркетинговый материал AMD, проливающей свет на производительность флагманской модели в играх, пишет издание NotebookCheck.

AMD сравнила быстродействие Ryzen AI Max+ 395, оснащённого 16 процессорными ядрами Zen 5 и встроенным графическим процессором Radeon 8060S на базе RDNA 3.5, снабжённым 40 вычислительными блоками, с показателями Core i9-13900H совместно с мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 в семнадцати играх в разрешении 1080p при высоких настройках качества графической составляющей. Конкретных показателей TDP указано не было, но отмечалось об их схожих значениях для обеих тестовых систем.

Результаты тестов демонстрируют безоговорочное превосходство флагмана AMD, варьирующееся от 1% до 53% в Baldur's Gate 3 и 68% в Borderlands 3. Учитывая, что Radeon 8060S представляет собой iGPU, тогда как GeForce RTX 4070 является полноценной видеокартой, возможности новинки от AMD впечатляют.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

С учётом возможностей APU Strix Halo ноутбуки, оснащённые новейшими процессорами AMD, могут стать весьма востребованными среди геймеров и профессионалов.