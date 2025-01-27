Новинка оснащается разогнанным чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Несколько дней назад компания Samsung представила свою новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S25, и в сети Интернет уже начинают появляться результаты тестов новинок — в частности, публикация Techinfosocials раскрывает возможности графического процессора Galaxy S25 Ultra и его преимущество над соперниками, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

В представленном тесте, проводившемся в 3DMark Steel Nomad Light и отражающем производительность графического процессора в растеризации без трассировки лучей, смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra получил 2617 баллов, опередив iPhone 16 Pro Max, который набрал 1922 очка, на 36%.

Источник фото: Techinfosocials/X

Также флагман от Samsung на 3% обходит ещё одного своего соперника, Xiaomi 15, который в аналогичном тесте имеет около 2530 баллов, причём обе модели оснащаются флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, хотя различия всё же есть — смартфон от Xiaomi снабжается стандартной его версией, тогда как Galaxy S25 Ultra получил вариант for Galaxy, обладающий повышенными частотами CPU и GPU.

Кроме того, совсем недавно в сети Интернет появилась фотография, на которой демонстрируется массивная испарительная камера Galaxy S25 Ultra, размеры которой заметно больше по сравнению с Galaxy S24 Ultra, что, судя по всему, обеспечивает качественное охлаждение чипсета, позволяя ему раскрывать свой потенциал.