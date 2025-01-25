Смартфоны новой линейки получили более мощную СО.

Компания Samsung представила свою новую линейку смартфонов Galaxy S25 несколько дней назад, перечислив ряд преимуществ новинок перед моделями предшествующего поколения, в том числе упомянув о наличии у Galaxy S25 Ultra более мощной системы охлаждения по сравнению с предшественником, а свежая фотография, появившаяся в сети Интернет, подтверждает слова производителя, пишет издание NotebookCheck.

На опубликованной фотографии видно, что испарительная камера смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra имеет гораздо большие размеры по сравнению с моделью предшествующего поколения, Galaxy S24 Ultra. Учитывая, что новинка тоньше своего предшественника, оснащение её более мощной системой охлаждения впечатляет.

Источник фото: NotebookCheck/X

Смартфоны серии Galaxy S25 получили специальную версию высокопроизводительного чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, обладающую более высокой тактовой частотой CPU (+150 МГц) и GPU (+100 Мгц), поэтому оснащение новинок усовершенствованной системой охлаждения должно пойти на пользу в плане быстродействия.

По словам Samsung, система охлаждения модели Galaxy S25 Ultra по размерам превосходит предыдущую линейку на 40%, хотя тестов, демонстрирующих изменения в связи с данным усовершенствованием, пока нет.

Отмечается, что чипсет Snapdragon 8 Elite обладает весьма высоким быстродействием, поэтому эффективное охлаждение SoC позволит добиться ещё более высоких показателей.