Новинка демонстрирует не слишком большой прирост быстродействия.

Недавно дебютировавшая флагманская видеокарта нового поколения Nvidia GeForce RTX 5090 удивила не только своей более высокой производительностью по сравнению с предшественницей, но и высоким TDP, достигающим 575 Вт, тогда как GeForce RTX 4090 требует всего 450 Вт. Журналисты ComputerBase решили проверить, каков прирост производительности новинки по сравнению с моделью предшествующего поколения при равном TDP, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Nvidia

В ходе тестов было выявлено, что при одинаковом TDP, составляющем 450 Вт, в растеризации GeForce RTX 5090 в среднем лишь на 17% быстрее GeForce RTX 4090, и это несмотря на увеличение количества ядер CUDA на 33%. Конечно, негативным фактором могло стать понижение тактовой частоты графического процессора до 2407 МГц, то есть на 113 МГц.

Источник фото: NotebookCheck/ComputerBase

Отмечается, что GeForce RTX 4090 при сравнении с GeForce RTX 3090 показала прирост производительности более 50% при увеличении TDP на 29%, тогда как GeForce RTX 5090 демонстрирует рост быстродействия на 24%, потребляя на 28% больше на фоне RTX 4090.

Конечно, не стоит забывать, что GeForce RTX 5090 поддерживает технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation, благодаря чему отрыв от предшественницы в играх заметно возрастает.