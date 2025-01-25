Это связано с бурным развитием технологий облачного хранения данных и потоковых сервисов.

Компания Sony объявила о полном прекращении производства оптических носителей информации, что связано с изменениями на рынке, пишет издание Gizmochina.

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Сообщается, что прекращение производства коснулось как более десятка моделей дисков формата Blu-Ray, таких как BD-RE и BD-R, так и носителей данных MD, в том числе «MDW80T» и «MMD-140B», MiniDisc и кассет MiniDV.

Причины данного шага довольно банальны — Sony отмечает, что развитие потоковых сервисов и платформ облачного хранения информации делает оптические носители ненужными, так как пользователи всё чаще отдают предпочтение цифровым альтернативам.

О своём решении завершить производство оптических дисков Sony рассказала ещё в прошлом году, после чего постепенно сворачивала выпуск данного типа продукции, а в январе 2025 года заявила о полной остановке. Компания поблагодарила клиентов за их поддержку, отметив, что какой-либо замены для оптических дисков в настоящее время не предвидится.

Технология Blu-Ray активно продвигалась Sony в игровых приставках, в том числе PlayStation 3. Завершение выпуска оптических носителей информации знаменует собой конец эпохи и демонстрирует продолжающийся переход к облачным технологиям хранения информации, которые имеют как свои преимущества, в том числе быстрый доступ к необходимым данным из любой точки мира, так и недостатки в виде зависимости от сторонних провайдеров и стабильного доступа к сети Интернет.