Внешне новая модель похожа на ROG Phone 9 Pro.

Осенью прошлого года компания Asus представила смартфоны ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro, а сейчас готовится к запуску ещё одной модели, ROG Phone 9 FE, которая уже появлялась на сайтах сертификации, а свежая утечка от 91mobiles раскрывает ключевые характеристики и дизайн будущей новинки, пишет издание GSMArena.

Смартфон Asus ROG Phone 9 FE оснащается 6.78-дюймовой панелью LTPO AMOLED, прикрытой защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 2500 нит (1600 нит в режиме HBM), частотой обновления 165 Гц в стандартном режиме и 185 Гц в режиме Game Genie, флагманским чипсетом прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом 256 ГБ.

На задней панели новинки располагается тройная камера, в том числе 50-Мп основной модуль с датчиком Sony IMX890 и оптической стабилизацией изображения, 13-Мп сверхширокоугольный объектив и 5-Мп макродатчик, а на фронтальной стороне размещена 32-Мп селфи-камера.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт, а также беспроводной зарядки.

Источник фото: GSMArena/91mobiles

Внешне новинка похожа на ROG Phone 9 Pro. Смартфон будет доступен как минимум в цвете Phantom Black. Толщина устройства составляет 8.9 мм, а вес достигает 225 г.

Кроме того, новинка обзаведётся высококачественной аудиосистемой, элементами управления AirTrigger, сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, 3.5-мм аудиоразъёмом, поддержкой беспроводного стандарта Wi-Fi 7 и пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68.

Информации о дате запуска и стоимости смартфона Asus ROG Phone 9 FE в настоящее время не предоставляется.