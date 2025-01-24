Новинка будет поддерживать быструю 25-Вт зарядку.

Несколько дней назад компания Samsung представила свою новую линейку смартфонов Galaxy S25, в том числе ультратонкий Galaxy S25 Edge, который в предыдущих слухах фигурировал как Galaxy S25 Slim, а сегодняшняя утечка раскрыла характеристики аккумуляторной батареи и зарядного устройство новинки, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin/GSMArena

Чуть ранее информаторы сообщали, что Samsung Galaxy S25 Edge получит достаточно скромную батарею, и их слова подтвердились — на сайте сертификации CQC номинальная ёмкость аккумулятора смартфона составляет 3786 мА·ч, что для конечного устройства может означать 3900 мА·ч.

Также в базе данных для Galaxy S25 Edge указано зарядное устройство мощностью 25 Вт, что заметно меньше показателя остальных представителей линейки Galaxy S25, составляющего 45 Вт.

При этом слухи, в которых говорилось о наличии трёх камер на задней панели, включая основной 200-Мп датчик, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп телеобъектив с 3.5-кратным оптическим зумом, оказались неточными, так как на первых фотографиях смартфон представлен с двойной камерой.

Аналитик Bloomberg Марк Гурман сообщает, что стоимость Galaxy S25 Edge составит менее 1299 долларов США. В продаже новинка ожидается во втором квартале текущего года.