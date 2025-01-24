Информатор рассказал о реалистичном игровом мире тестовой сборки GTA 6

По мере приближения даты официального релиза Grand Theft Auto 6 в сети Интернет появляется всё больше утечек, раскрывающих особенности новой части игровой серии — на этот раз данными поделился информатор Pebblestar, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

Информатор утверждает, что смог поиграть в тестовую сборку GTA 6 в офисе разработчика, и его поразил исключительно реалистичный мир игры. Он отмечает, что большинство игровых объектов могут взаимодействовать с игроком и реагировать на его действия, причём даже самые мелкие, такие как выброшенные кофейные стаканчики, которые в предыдущих версиях присутствовали только в качестве двумерных текстур.

По словам информатора, игровой мир GTA 6 детально проработан, чтобы соответствовать реальному — например, после дорожно-транспортного происшествия фрагменты на дороге могут стать причиной пробок, эвакуаторы смогут увозить повреждённые автомобили, а рабочие будут ремонтировать повреждения.

Погода в игре, как утверждается, также будет весьма реалистична — выбоины на дорогах будут постепенно заполняться водой во время дождя, затем высыхая под палящим солнцем, а дорожные знаки будут качаться под порывами ветра.

Хотя информатор не предоставил каких-либо доказательств своих утверждений, его слова выглядят достоверными, учитывая проработанный игровой мир ещё одной известной игры от разработчика, Red Dead Redemption 2, а также ряд предыдущих утечек, намекающих на продвинутую систему погоды и разрушений в GTA 6.