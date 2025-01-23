Компания рекомендует использовать Microsoft Store.

Компания Microsoft продолжает совершенствовать свои продукты и сервисы, избавляясь от устаревших, по её мнению, решений — как заметили журналисты издания Neowin, совсем скоро софтверный гигант удалит страницу поддержки, благодаря которой можно скачать тему для Windows 10 и Windows 11.

Источник фото: Microsoft

На странице, посвящённой официальным темам Windows, компания Microsoft разместила предупреждение о том, что она является устаревшей, поэтому в ближайшем будущем подлежит удалению. Чтобы скачивать темы для Windows софтверный гигант рекомендует использовать официальный магазин Microsoft Store.

Отмечается, что некоторым пользователям новый способ может показаться не слишком удобным, так как на странице поддержки, которая в скором времени прекратит своё существование, темы представлены в удобном виде, имеют понятные заголовки и находятся в нужных категориях, что позволяет легко ориентироваться.

В настоящее время страница с бесплатными темами Windows ещё доступна на официальном сайте Microsoft, поэтому пользователи всё ещё могут скачать необходимые файлы, не прибегая к Microsoft Store.

Также компания не забыла упомянуть об окончании периода бесплатной поддержки Windows 10 осенью текущего года, рекомендуя перейти на Windows 11.